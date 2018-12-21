Расследование дела футболистов Мамаева и Кокорина завершено

В пятницу, 21 декабря, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены скоро начнут изучать материалы.

Сегодня утром Кокорину, Мамаеву, а также двум другим фигурантам вышеуказанного дела были предъявлены обвинения в окончательной редакции, передает "Росбалт".

Согласно данным следствия, 8 октября текущего года футболисты, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, избили в центре Москвы водителя Соловчука, сотрудника Министерства промышленности и торговли РФ Пака, а также руководителя научного центра "НАМИ" Гайсина.