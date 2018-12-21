Сергей Лазарев признался, что сынишка довел его до слез

Певец Сергей Лазарев признался, что сынишка Никита довел его до слез, выступая в детском саду на новогоднем утреннике. Артист опубликовал в Инстаграм видеозапись праздника в детсаду. Крупным планом папа снимал своего сына. По признанию Лазарева, на утреннике он сидел с мокрыми глазами.

А теперь часами может смотреть на своего родного человечка. "...не мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, как готовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самым сокровенным",- подписал Сергей Лазарев видео.

Певец скрыл рождение сына даже от самых близких людей. О появлении у певца ребенка не знали ни его друзья, ни коллеги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)20 Дек 2018 в 3:45 PST

Дома они уже нарядили елку.