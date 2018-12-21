Сергей Лазарев признался, что сынишка довел его до слез
21 декабря 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Сергей Лазарев признался, что сынишка Никита довел его до слез, выступая в детском саду на новогоднем утреннике. Артист опубликовал в Инстаграм видеозапись праздника в детсаду. Крупным планом папа снимал своего сына. По признанию Лазарева, на утреннике он сидел с мокрыми глазами.
А теперь часами может смотреть на своего родного человечка. "...не мог поверить, что мой Ник так быстро повзрослел... как он выступал, как готовился!! Как он старался! Честно, это такое счастье!! Делюсь с вами самым сокровенным",- подписал Сергей Лазарев видео.
Певец скрыл рождение сына даже от самых близких людей. О появлении у певца ребенка не знали ни его друзья, ни коллеги.
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Дома они уже нарядили елку.
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