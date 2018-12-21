Известная блогерша раскритиковала дочь Дмитрия Маликова, назвав бесприданницей

Блогер Лена Миро в последние дни взялась критиковать знаменитостей и их детей. Так блогерша "прошлась" по дочери известного музыканта Дмитрия Маликова Стефании. Стефания Маликова сама является популярным блогером и пишет посты в соцсети. Девушкой восхищаются ее поклонники и ругают хейтеры. Ругают за дорогие наряды, хвалят - просто за то, что она милая и приятная.

Стефания - старшая дочь Дмитрия Маликова и средний ребенок его 54-летней супруги Елены. Девушка учится в престижном московском вузе.

Лена Миро интересуется знаменитостями и еще несколько лет назад обратила внимание на дочь Дмитрия Маликова, а сейчас сделала вывод: "Когда в российском интернете появилась девочка-подросток Стеша Маликова, я сразу сказала: «С таким форматом лица её бабий век будет очень недолог. Из обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжёлым лицом»".

Миро опубликовала несколько фотографий 18-летней студентки и решила: "Её некрасивое, но некогда обаятельное лицо, утратило свежесть и отяжелело. Взгляд говорит о том, что эта женщина уже многое повидала на своём веку".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @steshamalikova20 Дек 2018 в 8:21 PST

Почему-то блогер очень переживает за Стефанию: "Что ждёт её дальше? Сыновья олигархов женятся на дочерях олигархов или просто на красивых девушках, что не так часто, но всё же случается.

А где будет Стеша? Небогатая и уже некрасивая. И кого в этом винить?". Миро упрекнула родителей девушки, которым сына родила суррогатная мать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @steshamalikova18 Дек 2018 в 10:19 PST

Миро считает, что "среднестатистическая российская баба представляет из себя придаток к мужчине. Так блогерша назвал Наталью Ионову - певицу Глюкозу, признавшуюся, что ее муж помогает ей развиваться.