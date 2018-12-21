Возлюбленная Тимати уменьшила губы

Возлюбленная популярного российского рэпера Тимати Анастасия Решетова на днях уменьшила губы. Роковая брюнетка решила вернуть свою естественную красоту и отправилась за помощью к косметологу.

Молодая женщина не захотела скрывать от поклонников радикальных изменений в своей внешности и честно рассказала, что удалила гель из губ.

Как сообщает "7 Дней", фолловерам Анастасии данный шаг пришелся по душе. Многим показалось, что Решетова стала еще красивей. Некоторые заметили, что форма губ Решетовой окончательно не вернулась в исходный вид, однако не исключено, что это просто временный отек.