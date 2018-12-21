Максим Матвеев считает свою жену Елизавету Боярскую чудом и прекрасной женщиной

Актер театра и кино Максим Матвеев считает свою жену актрису Елизавету Боярскую, родившую ему двоих сыновей и отметившую 20 декабря 33-летние, чудом. Максим Матвеев показал фото крошечного сына и назвал его имя

Красивое поздравление любимой супруге Максим Матвеев написал в ее день рождения в соцсети Instagram , а поклонники пары даже прослезились, насколько милым им показалось признание мужчины.

"С Днем Рождения, прекрасная женщина!!! Ты-чудо!!!... Я тебя люблю!!! С Днем Рождения!!", - обратился актер к жене.

И пожелал Максим Лизе: "Пусть окружающая тебя жизнь блистает новыми, яркими, теплыми красками и красотой...пусть люди, которые будут встречаться на твоем пути наполняют твою жизнь вдохновением и позитивом...пускай любые сложности, если они возникают, рождают в тебе только чувство азарта по их преодолению..." "А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем!! Мы тебя любим!!!", - пообещал он.

"Господи, как же вы прекрасны. Такие красивые, талантливые, счастливые, молодые. Будьте всегда всегда счастливы, любите друг друга. И радуйте нас пожалуйста частичками своей жизни и конечно своими интереснейшими ролями в мире искусства. С днем рождения очаровательную Елизавету, влюблена в актрису с Иронии судьбы (впервые увидела), а в Максима с Стиляги, просто очаровал, - пишут поклонники.

Актриса, когда еще носила под сердцем своего второго сына, рассказывала, каким прекрасным и заботливым отцом является ее муж. Лиза Боярская раньше срока родила второго ребенка. "Лиза и ребеночек чувствуют себя хорошо. Это мальчик, рост 50 сантиметров, доношенный — с ним все хорошо!" — рассказывала ее мама.