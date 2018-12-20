Сергей Шнуров написал стихотворение про свадьбу Путина

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на обещание российского президента Владимира Путина когда-нибудь вступить в брак стихотворением, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Шнуров написал стихотворное произведение, посвященное ответу президента России на вопрос о том, когда и на ком тот женится. Личная тема была затронута на большой пресс-конференции.

По мнению певца, изложенному в данном посте, российский лидер Владимир Путин уже давно помолвлен с Россией. И, как порядочный человек, он пообещал жениться именно "на отчизне".

"Что монархия, что наша бюрократия,

Разговор с народом об одном.

Обещания - обычное занятие.

Хлеб дадим мол, напоИм вином

Это ритуал, народ и идол.

Все привыкли, это хорошо.

Вдруг, наш главный откровение выдал.

Об интимном разговор зашёл.

Он помолвлен, как известно на России

Факт проверенный, не папарацци я.

Про женитьбу вдруг его спросили.

Намекнул - случилась дефлорация

Зал невыразимым счастьем брызни,

В храме божьем вспыхнула свеча,

Он сказал, что рад служить отчизне,

Как порядочный жениться обещал".

(орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)