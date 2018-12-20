Сергей Шнуров написал стихотворение про свадьбу Путина
20 декабря 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на обещание российского президента Владимира Путина когда-нибудь вступить в брак стихотворением, которое опубликовал на своей странице в Instagram.
Шнуров написал стихотворное произведение, посвященное ответу президента России на вопрос о том, когда и на ком тот женится. Личная тема была затронута на большой пресс-конференции.
По мнению певца, изложенному в данном посте, российский лидер Владимир Путин уже давно помолвлен с Россией. И, как порядочный человек, он пообещал жениться именно "на отчизне".
"Что монархия, что наша бюрократия,
Разговор с народом об одном.
Обещания - обычное занятие.
Хлеб дадим мол, напоИм вином
Это ритуал, народ и идол.
Все привыкли, это хорошо.
Вдруг, наш главный откровение выдал.
Об интимном разговор зашёл.
Он помолвлен, как известно на России
Факт проверенный, не папарацци я.
Про женитьбу вдруг его спросили.
Намекнул - случилась дефлорация
Зал невыразимым счастьем брызни,
В храме божьем вспыхнула свеча,
Он сказал, что рад служить отчизне,
Как порядочный жениться обещал".
(орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)
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