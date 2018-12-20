Бузова с поросятами, но без юбки. В Сети забавляются над звездой

Недавно Ольга Бузова пожаловалась, что из-за работы она совсем не чувствует приближение Нового года. И чтобы исправить ситуацию, решила устроить фотосессию с символом года – маленькими поросятками.

«Эти мини пиги просто чудо какое-то», - написала звезда на своей странице в Instagram. Но пользователи не оценили всю «любовь и нежность», которые Ольга попыталась продемонстрировать маленьким пятачкам, зато заметили, что «король-то голый», а точнее королева совсем без штанов.

«Подарите Бузовой брюки или юбку, а то все в трусах да трусах…», «Господи, три поросенка, так мило», «Скоро Оля откроет ферму по разведению свиней. "Подложи свинью" от Бузовой», - написали пользователи в комментариях.

А некоторые подписчики вообще решили, что экс-участница скандальной телестройки только напугала милых маленьких животных. Другие же посчитали, что это тонкий намек от Бузовой - свинья это символ 2019 года, а «без штанов» в новом году могут остаться многие, пишет издание "СПИД-Инфо".