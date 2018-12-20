Мюзикл на льду Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Новый проект прославленной российской спортсменки Татьяны Навки объединяет фигурное катание и музыку. В шоу участвуют Петр Чернышев, Виктор Петренко, Юко Кавагати, Александр Смирнов, Елена Леонова и Андрей Хвалько и другие звезды фигурного катания.

Вокальные партии исполняют лучшие голоса России, в числе которых Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лепс, Николай Басков, Анита Цой и другие исполнители. Выступление подарит зрителям яркую палитру эмоций и раскрое новые грани любимой сказки. Спецэффекты, лучшая музыка и просто эпическая сценография заставят каждого зрителя почувствовать себя непосредственным участником этой потрясающей истории. «Аленький цветочек», ледовый спектакль для взрослых и детей, можно будет увидеть в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января 2019 года включительно. Не пропустите самую новогоднюю сказку этого сезона! navka.show. 0+