Жена Влада Топалова вернулась к работе через две недели после родов

Супруга известного российского певца Влада Топалова вернулась к работе всего через две недели после родов. 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко 5 декабря подарила возлюбленному первенца.

Пара пока не предоставила никакой информации о новорожденном сыне: не сообщается, как счастливые родители назвали мальчика, а также, как проходят первые дни его жизни. Регина пообещала поделиться этой информацией позже, а сейчас она старается совместить уход за малышом и работу над своим шоу, передает "СтарХит".

Некоторые поклонники телеведущей считают, что Тодоренко зря так рано вышла из декрета. Другие же убеждены – в современном мире женщина не может себе позволить засиживаться дома.