Артисты поделились планами на праздничную ночь

Большинство артистов будут работать в праздничную ночь, другие встретят ее в кругу семьи.

Например, телеведущая Елена Летучая сценарий празднования Нового года не меняет уже много лет. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Мы отмечаем дома дружной семьёй. Приезжают родственники с детьми, родители! Мы ставим большую ёлку — обязательно эковариант в горшке, чтобы потом высадить на участке, украшаем дом. У нас всегда душевно», — поделилась Летучая.

Александр Рогов встретит Новый год в Москве, а в первых числах января уедет в одну из жарких стран. Так, в прошлом он выбрал Мальдивы.

Как передает информационно-аналитический портал mir24.tv, эксперт по туризму Людмила Кириллова рассказала, что согласно статистике, в этом году россияне в основном останутся на родине или поедут в страны СНГ.

А вот среди иркутян Москва, Петербург и Улан-Удэ названы самыми популярными направлениями поездок на Новый год, отмечает Телеинформ.

Также Анна Коварская, персональный стилист, имидж-консультант отметила, что год Свиньи это, прежде всего, время желтых, золотистых оттенков, поэтому в праздничную ночь надо придерживаться одежды такого плана, пишет сайт Подмосковье сегодня.