Артисты поделились планами на праздничную ночь
20 декабря 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Большинство артистов будут работать в праздничную ночь, другие встретят ее в кругу семьи.
Например, телеведущая Елена Летучая сценарий празднования Нового года не меняет уже много лет. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Мы отмечаем дома дружной семьёй. Приезжают родственники с детьми, родители! Мы ставим большую ёлку — обязательно эковариант в горшке, чтобы потом высадить на участке, украшаем дом. У нас всегда душевно», — поделилась Летучая.
Александр Рогов встретит Новый год в Москве, а в первых числах января уедет в одну из жарких стран. Так, в прошлом он выбрал Мальдивы.
Как передает информационно-аналитический портал mir24.tv, эксперт по туризму Людмила Кириллова рассказала, что согласно статистике, в этом году россияне в основном останутся на родине или поедут в страны СНГ.
А вот среди иркутян Москва, Петербург и Улан-Удэ названы самыми популярными направлениями поездок на Новый год, отмечает Телеинформ.
Также Анна Коварская, персональный стилист, имидж-консультант отметила, что год Свиньи это, прежде всего, время желтых, золотистых оттенков, поэтому в праздничную ночь надо придерживаться одежды такого плана, пишет сайт Подмосковье сегодня.