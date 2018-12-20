Бритни Спирс показала фрагмент своей репетиции с элементами акробатики

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс продемонстрировала фрагмент своей репетиции перед концертом. На видеозаписи можно увидеть, как знаменитость выполняет непростой акробатический элемент.

В настоящий момент Спирс готовится к возвращению на сцену в Лас-Вегасе. Репетиции Бритни проходят вместе с профессиональными танцорами, однако сама артистка не отстает от участников балета. Как отмечает teleprogramma.pro, звезда готовит масштабное шоу.

В ролике, опубликованном в социальной сети, Бритни Спирс танцует и выполняет весьма сложные па. Более того, танцоры подбрасывают ее, что выглядит невероятно эффектно. Поклонники отметили, что их любимица находится в прекрасной физической форме.