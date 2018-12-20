Названа дата суда по делу о разводе певицы Ани Лорак

В минувшую среду стало известно, когда состоится первое судебное заседание по делу о разводе певицы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Ранее стало известно, что мужчина изменил своей жене.

Лорак за все время, прошедшее с момента публикации компрометирующих фотографий, не сказала ни единого плохого слова о муже. А теперь выяснилось, что певица намерена действовать радикально.

Как сообщает "7 Дней", на сайте Шевченковского суда Киева говорится, что первое заседание о разводе Каролины Куек (настоящее имя Лорак) и Мурата Налчаджиоглу назначено на 10.30 утра 24 декабря. Пока не сообщается, будет ли артистка лично присутствовать на слушании.