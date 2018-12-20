Пугачевой посоветовали больше не возвращаться на сцену 

Если для кого-то 70 лет - это повод уже тихо и мирно лелеять свои седины, то вот для Аллы Пугачевой – еще раз выйти на сцену. О предстоящем концерте в Кремлевском дворце Примадонна сообщила на своей странице в Instagtam, сопроводив афишу комментарием: «В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер».

Алла Борисовна уже не единожды покидала сцену, чтобы дать дорогу молодым, но каждый раз нарушала свое же обещание. То ли с молодыми талантами на российской эстраде не очень хорошо, то ли Примадонна стареть и уходит на пенсию вовсе не собирается. А в окружении Аллы Борисовны вообще поговаривают о предстоящем туре артистки. Поклонники приняли эту новость на ура, билеты на концерт уже сейчас достать практически не реально, да и цена кусается довольно сильно.

А вот хейтеры, коих тоже не мало, порекомендовали «бабушке российской эстрады» не позориться и уходить на покой достойно. «Уже еле говорит, а жадность покоя не даёт. Слушать хрипы - вот радость то!», «Куда уже петь, голос уже не тот да и вообще надо уже не смешить людей», «Вот честно, не пойму в чем радость заключается? Ну выйдет на сцену, пооткрывает рот под фанеру, а вы за это от 10 до 100 тысяч выложите», - написали пользователи в комментариях.

Также они предположили, что Пугачевой не хватает денег на всю ее прислугу, нянь и гувернанток и посоветовали не возвращаться больше на сцену.