Актер Марк Богатырев перестал скрывать девушку, решившую его "захомутать". Богатырев опубликовал фото с 36-летней Татьяной Арнтгольц на премьере фильма "Елки Последние". Ходили слухи, что актриса год встречается с 33 -летним Богатыревым - звездой сериала "Кухня".

Актерская пара решила рассекретить свои отношения, Таня и Марк впервые вышли в свет вместе. Служебный роман у них закрутился во время съемок сериала "Наживка для ангела". Богатырев уже показывал фото с возлюбленной. Татьяна была в солнцезащитных очках. Но поклонники все равно узнали своего кумира. Вот это фото Марк и подписал: "Девушка решила меня захомутать".

Напомним, первым мужем Татьяны Арнтгольц был актер Иван Жидков. В браке у них родилась дочь. Ради Машеньки Татьяна и Иван сохранили добрые отношения и хорошо общаются.