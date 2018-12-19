Ольга Бузова похорошела и стала похожа на свою младшую сестру

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала новый снимок, который пришелся по душе поклонникам. Многие отметили, что артистка в последнее время очень похорошела и стала похожа на свою младшую сестру.

На снимке Ольга позирует в блестящей блузке, расшитой пайетками, и лаконичных темно-серых брюках. Волосы Бузовой аккуратно уложены, а ее макияж выглядит очень празднично: глаза выделены темным оттенком, а губы накрашены алой помадой.

Подписчики звезды отметили, что Ольга хорошеет с каждым днем – ее наряды становятся более сдержанными и стильными, а макияжи и прически – менее эксцентричными и яркими. Некоторым показалось, что с годами Бузова становится похожа на свою младшую сестру Анну, которая в сети признана настоящей красавицей.