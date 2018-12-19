Беременной Виктории Лопыревой в Москве не хватает солнца и хочется есть и спать

Телеведущая, одна из победительниц конкурса красоты в России Виктория Лопырева беременна и готовится к рождения первенца в Новом году. Некоторое время Лопырева провела с солнечных ОАЭ. И вернулась в Москву. А у нас ударили морозы. Солнце выглядывает на час, не более.

Виктория откровенно призналась, что в Москве ей очень не хватает солнца. А еще постоянно хочет спать и есть, - сообщает teleprogramma.pro.

Но Виктория понимает, что беременным надо как можно больше гулять на свежем воздухе. Главное - подобрать необходимую в соответствии с погодой одежду. "Обожаю прогулки на свежем воздухе, хотя приходится надевать на себя ВСЕ, что нахожу в доме - своё и чужое", - рассказала будущая мама.

Отметим, о беременности Лопырева рассказала совсем недавно. Но имя своего избранника пока скрывает.