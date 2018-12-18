Бузова опубликовала фото без штанов и в компании свиней

Известная российская звезда Ольга Бузова выложила в сети снимок с тематической фотосессии в преддверии предстоящего года Свиньи и получила очередную порцию обожания и ехидных комментариев.

«В преддверии 2019 года я мечтала о съемке со свинками. Они такие прелестные, мини-пиги, не могла от них оторваться», - призналась Ольга Бузова в подписи к фотоснимку, где она запечатлена в красно-белом новогоднем свитере, но без штанов. Зато в компании двух символов наступающего года.

К данному моменту фото набрало более 155 тысяч лайков и, как всегда, кучу комментариев от поклонников и хейтеров. «Свинки, действительно, симпатичные, но почему Оля опять без штанов?», «Бузова со своими братьями по разуму», «Снимок с дальними родственниками», «Своя среди своих», - предложили пользователи свои варианты подписи к фотографии.

Это, действительно, не первый раз, когда Бузова выкладывает в сеть фото без штанов. Немногим ранее она опубликовала видео в свитере и трусах. Вероятно, стилисты Бузовой считают такой «прикид» праздничным. Не заправлять свитер в трусы ее, похоже, уже научили. Ждем, когда стилисты дадут Бузовой совет все-таки натянуть штаны…