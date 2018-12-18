Юрий Лоза дал Алле Пугачевой ценные наставления

Музыкант и композитор Юрий Лоза, в последнее время явно записавшийся в эксперты по всему на свете, дал несколько ценных профессиональных советов примадонне российской эстрады Алле Пугачевой.

Ранее стало известно, что Алла Борисовна анонсировала свой юбилейный концерт в апреле следующего года, когда певица будет отмечать свое 70-летие. Вдохновленный предстоящим возвращением Примадонны на сцену после десятилетней паузы, Юрий Лоза дал ей несколько наставлений. То, что Алла Борисовна его советов не спрашивала, Юрия Эдуардовича нисколько не смутило.

В частности, Лоза посоветовал Пугачевой не исполнять на предстоящем концерте свои старые хиты, поскольку с возрастом голос у нее сильно изменился. «Это будет неправильно. Или же нужно придавать им новую окраску», - считает Лоза.

Также Юрий Эдуардович высказался, что не стоит, пожалуй, в 70 лет изображать «девочку-припевочку». «У этого возраста иная притягательность – мудрость, зрелость, опыт. Можно грамотно обыгрывать любой возраст», - цитирует мнение Юрия Лозы НСН.