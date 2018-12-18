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"Это была шведская семья", подруга обнародовала грязный компромат на Максакову

18 декабря 2018, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

"Это была шведская семья", подруга обнародовала грязный компромат на Максакову
Фото: Instagram

Еще недавно первая жена погибшего беглого депутата Дениса Вороненкова Светлана Макеенко была близкой подругой Марии Максаковой. Но когда речь зашла о дележке наследства убитого политика, вот тут-то вся дружба и закончилась. А начались оскорбления и преследования. Теперь же в ход пошли компромат и публичная месть, когда на суд зрителей готов вытряхнуть все безобразные интимные тайны.

На одном из ток-шоу Светлана Макеенко уже предупреждала бывшую закадычную подружку, что готова выставить на всеобщее обозрение все грязное белье оперной дивы. Более того, она заявила, что уверена - над ее дочерью Екатериной Вороненковой надругались по приказу именно Максаковой. Но прямых улик у нее не было, а потому до поры до времени компромат она держала при себе.

Знаменитая вокалистка отреагировала на угрозы спокойно, она во всеуслышание назвала бывшую подругу «торгашкой» и плохой матерью. И теперь, похоже, пожинает плоды своей несдержанности на язык. Макеенко готова показать всем шокирующий компромат на знаменитую певицу, благо эта видеозапись тайно хранилась на мобильном телефоне ее наследницы Екатерины.

А посмотреть там есть на что! Вот только показать по федеральному каналу  нельзя, поскольку «этот компромат носит такой характер, который невозможно показать просто, без ретуши – это компромат порнографического характера. На видео запечатлены: Мария Максакова, Денис Вороненков и его вторая жена Юлия Вороненкова», – рассказала юрист Макеенко.

По словам Светланы, певица и политик некоторое время проживали «шведской семьей» с Юлией Вороненковой. И жили вполне дружно - все вместе выезжали на отдых, спали в одной постели и снимали свои развлечения на видео. Макеенко считает, что все это ради денег. Она уверена, бывшая подруга готова была на любые отношения ради выгоды и материальных благ.

Кстати, в свое время первая жена беглого депутата обещала уничтожить эту видеозапись, но обещание свое не сдержала. Теперь это неплохой козырь в ее рукаве. Пикантные фото самой Максаковой публикует и издание "СПИД-Инфо".

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