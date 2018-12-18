Киркоров в короне навестил Пугачеву и Галкина в деревне Грязи

Король российской эстрады Филипп Киркоров любит экстравагантные наряды не только на сцене, но и в жизни. В гости в подмосковную деревню Грязи к Алле Пугачевой и Максиму Галкину певец приехал в короне.

Киркоров обижается, когда его не понимают и уверен, что "в этом доме его поймут". Вообще-то у Галкина не просто дом, а целый замок. А Киркоров носит брендовые вещи. Максим оценил "фирму" Киркорова.

"Ребята, вы супер!!! Обожаю ваше тонкое чувство юмора и самоиронии!!!", - поняли артиста и юмориста поклонники.