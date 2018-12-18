Звезда сериала «Татьянин день» родила сына и показала фото новорожденного

Актриса Екатерина Вуличенко родила второго ребенка. 37-летняя звезда сериалов «Офицеры» и «Татьянин день» опубликовала в соцсети фото новорожденного сына. «Сын! Счастье! Эмоции захлестывают, невозможно описать словами, что я чувствую!» – подписала фото знаменитость.

У Екатерины Вуличенко растет 12 -летняя дочь София, рожденная в первом браке актрисы. Теперь у девочки появился братик. Личность второго супруга Вуличенко пока не раскрыла. Но говорила, что любимый мужчина поддерживал ее во время беременности. А Екатерина страдала сначала от токсикоза, а позднее от неуемного аппетита.

Судя по фото, мама и малыш чувствуют себя хорошо и скоро поедут домой.

Надеемся, актриса быстро восстановит форму после родов.