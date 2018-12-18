Лариса Гузеева раскрыла секрет, как поддержать тонус

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева следит за своим здоровьем и раскрыла секрет, как поддерживать здоровье. Впервые одна из самых красивых российский актрис призналась в любви к бане и морозу.

Балерина Анастасия Волочкова ввела правило публиковать отчеты из бани, она постоянно выкладывает в сеть фото из парилки и потом их купели или из сугроба.

Вот и Лариса Гузеева, оказывается, любит парилку, а потом из жары выскочить на морозец. Как раз в столичном регионе установились морозы. Лариса выложила в Инстаграм банное фото, но целомудренное. Актриса замоталась полотенцем и спряталась под сосенку. Кто парил Гузееву, она не написала. Фото подписано: "«Морозко-2». Настенька".

"Красота!!!!!! После бани на снег самое то", - считают поклонники Гузеевой.

Многие медики говорят, что париться полезно, человеку необходимо именно потеть. И контрастные температуры поддерживают тонус организма. А кожа после бани какая...