Сестра Жанны Фриске призналась, что сделала пластическую операцию

Сестра покойной артистки Жанны Фриске призналась, что прибегла к услугам пластического хирурга, чтобы добиться идеальной фигуры. Наталья не считает нужным скрывать подобные манипуляции со своим телом.

Ранее стало известно, что женщина похудела при помощи занятий спортом и правильного питания, однако никак не могла избавиться от небольшого животика. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Натальи Фриске, это семейная особенность – у Жанны было похожее строение фигуры.

Наталья отметила, что всегда старалась носить одежду на размер больше, чтобы скрыть небольшую припухлость. В этом году женщина решилась на радикальные меры. После операции Фриске чувствует себя более уверенной, однако она по-прежнему должна прилагать усилия, чтобы поддерживать форму.