Яна Рудковская не постеснялась опубликовать фото без макияжа

Продюсер Яна Рудковская всегда выглядит безупречно - правильный макияж, модные платья, стильная обувь. 43-летняя Рудковская - не только бизнес-леди, она и женщина, жена, мама троих сыновей. Яна смело опубликовала фото без макияжа. Сейчас многие женщины публикуют фото без прикрас.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко повторила Полину Гагарину, Светлану Лободу, Регину Тодоренко, - сообщает teleprogramma.pro. Эти девушки помоложе Яны.

Но Рудковская без макияжа смотрится тоже очень свежо и молодо. Тем более Яна сфотографировалась в салоне красоты и вскоре появится и укладка, и макияж.









Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают пятилетнего сына Сашу. Их малыш уже работает - выступает со знаменитым отцом в ледовых шоу. Вероятно, мальчик уже понимает, что такое деньги. Себе на Новый год подарком он выбрал самую последнюю модель Айфона. А маме пожелал получить от Деда Мороза духи, но не бриллианты. А папе - дорогие часы.