Актриса Ирина Горбачева удивила поклонников резкой сменой имиджа. До этого она ходила с африканскими косичками, зато теперь раскрыла секрет, как держится шапка на голове у бритоголовых парней.

Ирина Горбачева теперь, по собственной характеристике – «лысая башка дай пирожка». Актриса опубликовала в своем инстаграме ролик, где эмоционально прокомментировала смену имиджа: «Кто я такое теперь вообще – мальчик, девочка? Как вообще реальный мир меня теперь будет воспринимать?», - высказалась Ирина.

А в сториз инстаграма Ира открыла тайну: «Теперь я знаю, парни, как вы так носите эти свои шапочки, на чем они у вас держатся. Они держатся на наждачке!», - прокомментировала актриса, снимая шапку со своей лысой головы.