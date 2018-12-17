Юлия Снигирь удивила поклонников измененным цветом волос

Актриса театра и кино Юлия Снигирь перекрасила свои шикарные волосы в рыжий цвет. Поклонники актрисы удивлены новым образом Снигирь. Но нельзя забывать, актрисам для новых ролей приходится и цвет волос менять, то фигуру - поправляться или худеть.

Юлия набирала вес для роли Екатерины, а потом сильно похудела. Многим поклонникам Снигирь понравился рыжий цвет волос: "Урааа! Одним очаровательным рыжиком стало больше", "Какая хорошенькая. Кожа прям сияет". Но на вкус и цвет сторонников нет: "Нет. Не ваш цвет. Брюнетка вы", !Нет, только не рыжая. брюнеткой лучше", "У вас цветотип - холодный, а этот цвет волос относится к тёплым тонам.. с темным цветом волос вы были ярче! Он безумно вам шёл и подчёркивал все достоинства лица.. а сейчас - вы растворились.."