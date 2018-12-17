СМИ: Синди Кроуфорд разводится с супругом

Супермодель Синди Кроуфорд приняла решение расторгнуть брак с Рэнди Гербером, супругой которого была в течение последних 20 лет. Об этом со ссылкой на источники сообщают американские СМИ.

Согласно данным источника портала Radar Online, знакомого с ситуацией, супруги приняли решение разойтись. На днях папарацци удалось сфотографировать Кроуфорд без обручального кольца.

Дети Гербера и Кроуфорд - 17-летняя дочь Кайя и 19-летний сын Пресли - в настоящее время уже "встали на ноги", сделав успешную карьеру в модельном бизнесе, и покинули семейное гнездо.

Согласно информации собеседника издания, Синди и Рэнди давно живут каждый своей жизнью. Супруги предпринимали попытки сохранить брак, но, похоже, они ни к чему так и не привели.



