В сети обсуждают новогодние наряды Натальи Подольской и Анжелики Варум

В сети сегодня обсуждают наряды участниц одного из новогодних концертов Натальи Подольской и Пелагеи.

Говорят, что Новый 2019 год, по китайскому календарю год желтой свиньи, правильно встречать в желтом, коричневом или золотистом платье.

Звезды российского шоу-бизнеса продемонстрировали свои наряды на сцене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве.

Певица - одна из самых сексуальных блондинок, Вера Брежнева появилась на публике в блестящем ассиметричном платье с разрезом от бедра.

И такая:







Певица и наставница шоу "Голос" Пелагея выбрала на новогоднее выступление платье с пышной юбкой и открытыми плечами. "Принцесса", "Куколка", "Королева", - понравилась Пелагея поклонникам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)16 Дек 2018 в 12:38 PST



Длинноногая супруга певца Владимира Преснякова Наталья Подольская была неотразима. Коллеги и поклонники оценили ее серебристый комбинезон с декольте почти до талии. "Крутой образ!!!" - оценили супругу Владимира Преснякова-младшего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)16 Дек 2018 в 9:58 PST

А наряд своей супруги Анжелики Варум в Инстаграм представил ее супруг Леонид Агутин. Знатоки моды говорят, цветочный принт в тренде. Варум будущей весной отметит юбилей. Кто поверит, что певице скоро 50?