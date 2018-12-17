Бузова поддержала рэперов, процитировав президента РФ

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова выступила в поддержку рэперов, выступления которых в последнее время в некоторых российских регионах не допускают и запрещают.

Звезда шоу-бизнеса высказалась: "Любая культура - это выражение человеком своих эмоций, переживаний, самого себя. Вообще-то, в прошлом и вальс считали моветоном, а сейчас это классика. Надеюсь, что обсуждающие смогут посмотреть чуточку шире и понять всю глупость своих высказываний. И скоро прекратятся отмены концертов". Бузова вспомнила, что сказал по поводу запретов рэперов российский лидер Владимир Путин, - сообщает teleprogramma.pro. В Instagram она написала: "... даже Президент уже довольно четко высказался на эту тему, сказав, что запреты - это путь в никуда".