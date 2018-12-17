Настя Ивлеева опубликовала видео и показала, как отрывается в выходные

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала видео и раскрыла, как "отрывается" в воскресенье. По признанию девушки, она вместе со своей подругой Идой Галич танцевала, сообщает teleprogramma.pro. Подруги "зажгли" под новую песню Иды, посвященную мужчине мечты. "Где же ты, где же, мой мужчина мечты..." - пела Ида.

Девушки танцевали энергично, отчаянно, яростно. За ними наблюдала собака. Поклонники позавидовали девушкам, как они проводят "воскресеньюшко": "Ору)))))))))))))))))))) заберите меня к себе))))))))))", "На это можно смотреть вечно. Полный разрыв", "Люблю таких людей". ВИДЕО

Кто-то рассмотрел у Иды Галич беременный животик: "Мне кажется, Галич беременная?". Судя по другому видео, вряд ли.