Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"
17 декабря 2018, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]
На 67-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", состоявшемся накануне в бангкокском выставочном центре Impact Arena, состав жюри назвал участницу, которая завоевала титул 2018.
Ею стала филиппинка Катриона Грэй. Девушке 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и, кроме того, работает волонтером.
Кроме того, согласно информации на сайте конкурса, Катриона - большая фанатка филиппинской кухни и любительница путешествовать, сообщает "Комсомольская Правда".
Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Финал состязания проходил 17 декабря в Бангкоке, результаты конкурса стали известны в ночь на понедельник.
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