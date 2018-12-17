На 67-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", состоявшемся накануне в бангкокском выставочном центре Impact Arena, состав жюри назвал участницу, которая завоевала титул 2018.

Ею стала филиппинка Катриона Грэй. Девушке 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и, кроме того, работает волонтером.

Кроме того, согласно информации на сайте конкурса, Катриона - большая фанатка филиппинской кухни и любительница путешествовать, сообщает "Комсомольская Правда".

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Финал состязания проходил 17 декабря в Бангкоке, результаты конкурса стали известны в ночь на понедельник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse)16 Дек 2018 в 7:42 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse)16 Дек 2018 в 8:27 PST