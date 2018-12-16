Актриса Татьяна Васильева, борясь за фигуру, сделала липосакцию. 71-летняя Васильева изо всех сил старается быть стройной и красивой. Пластические операции знаменитая актриса делала, спортом занимается постоянно. Васильева на свой возраст не выглядит. Но хочет быть еще лучше, поэтому решилась на аппаратную процедуру, аналогичную липосакции, сообщается на сайте 7days.ru.

Татьяна Григорьевна пока не продемонстрировала результат, полученный после процедуры.

Вот такой простой секрет своей красоты и стройности ранее раскрыла актриса: "Обычно, на гастролях, в моем райдере условие одно: наличие спортивного зала в пешей доступности от гостиницы, либо мне требуются две гантели в номере и связка бананов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg)13 Ноя 2018 в 7:19 PST

Обратите внимание, в бананах Васильева себе не отказывает, хотя многие считают бананы высококалорийными.