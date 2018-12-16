Регину Тодоренко упрекнули в надменном отношении к людям в метро

Телеведущую Регину Тодоренко раскритиковали пользователи Instagram за комментарий, который она оставила к посту Ксении Бородиной, решившей из-за столичных пробок воспользоваться метро. СМИ сообщают, что Влад Топалов впервые стал отцом

Ксения выложила фотографию, где она позирует на эскалаторе в столичной подземке. Снимок подписан следующим образом: "Психанула". Уже только это вызвало недовольство подписчиков.

Но когда возлюбленная Влада Топалова подлила масла в огонь вопросом "Не свели тебя там с ума?", на нее обрушился целый шквал обиженных комментариев пользователей соцсети.

Регине посоветовали "быть проще", с досадой отметив, что она окончательно зазвездилась: "А давно ли вы, такая богиня, в метро перестали ездить?", "А мы вот так каждый день, и ничего".