Эксперт: Актеру нельзя высказываться со сцены в адрес зрителей

За актера из «Универа», который сравнил зрителей с «быдлом», заступились коллеги. Андрей Гайдулян, звезда популярный российских сериалов, назвал так пришедших на спектакль в Петропавловске-Камчатском зрителей за «свинское поведение».Об этом сообщает РИА Новости.

«Сложная ситуация, я там не присутствовал. Но что бы ни случилось, не в коем случае нельзя переходить на личности и никого оскорблять. Это элементарно понятие этики актерства. Настоящий актер уйдет за кулисы, выскажется, пошлет все внутри себя, но публично, я считаю, делать это нельзя. Ты не должен опускаться на уровень тех невоспитанных людей, которые приходят в зал», - отметил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Об этом пишет НСН.