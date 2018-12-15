Известный французский актер Венсан Кассель обрел новую волну популярности благодаря браку с молодой моделью. В недавнем интервью актер рассказал о своих предпочтениях в жизни и женщинах.

Звезда французского кино поведал, что избегает постоянства в повседневности. По его словам, ему необходимо время от времени что-то менять, например, города и страны.

Кассель считает себя настоящим человеком. Этот эпитет, по его словам, означает для него, прежде всего, честность: "Терпеть не могу врать. Вы спросили, а я честно ответил".

Правда, актер оговорился, что это не всегда относится к его ролям в кинематографе. Также француз поделился вкусами относительно женщин, заявив, что его привлекают дамы с "формами".

Рассказал Венсан и про свою сексуальность, про приступы ярости, которые нередко ему приписывают, про свое отношение к деньгам и нелегкие взаимоотношения с журналистами.