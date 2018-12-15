"Лучшая защита - нападение": Ксения Бородина переиграла хейтеров
15 декабря 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Ксеня Бородина поделилась в своем аккаунте в Instagram новой фотографией и оставила к нему подпись, которой заранее предугадала возможные комментарии своих хейтеров.
Она опубликовала снимок, сделанный во время съемок шоу "Бородина против Бузовой". На нем ведущая предстала в черных кожаных шортах, блестящей кофте с открытым плечом и леопардовых колготках.
В подписи к снимку (к неудовольствию злопыхателей) ведущая сама поспешила перечислить все те высказывания некоторых подписчиков, которых, как ей кажется, она должна была удостоиться.
"Это что леопард?"; "Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться"; "А обязательно так ногу все время отставлять?"; "Может у вас проблемы с ногами?"; "Фу отписываюсь" и прочие.
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Всем хорошего дня♥️ - это что леопард? - опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться. - а обязательно так ногу все время отставлять? Может у вас проблемы с ногами? - ой леопардовые колготки???? у моей мамы такие были и у старшей сестры и у соседки, надо достать из шкафа. - а кто тоже зашёл чисто комменты почитать? - фу как некрасиво отписываюсь - опять в раскоряку стоит , ну скажите уже кто-нибудь ей!! - она снизу фоткает себя, потому что у неё комплексы из-за роста, она пишет 164, но я то точно знаю что 154, у меня с ней двоюродная бабушка в 1987 году в очереди стояла. - вот зачем такие каблуки одевать? Потом все болезни от каблуков! - не одевать, а надевать!!!! - да пошла ты будешь меня ещё учить!! Как хочу так и говорю, нельзя быть такой злой! Фу отписываюсь.