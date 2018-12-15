"Лучшая защита - нападение": Ксения Бородина переиграла хейтеров

Известная телеведущая Ксеня Бородина поделилась в своем аккаунте в Instagram новой фотографией и оставила к нему подпись, которой заранее предугадала возможные комментарии своих хейтеров.

Она опубликовала снимок, сделанный во время съемок шоу "Бородина против Бузовой". На нем ведущая предстала в черных кожаных шортах, блестящей кофте с открытым плечом и леопардовых колготках.

В подписи к снимку (к неудовольствию злопыхателей) ведущая сама поспешила перечислить все те высказывания некоторых подписчиков, которых, как ей кажется, она должна была удостоиться.

"Это что леопард?"; "Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться"; "А обязательно так ногу все время отставлять?"; "Может у вас проблемы с ногами?"; "Фу отписываюсь" и прочие.