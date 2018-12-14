Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал объявленный Госдумой конкурс рэперов, призванный пропагандировать молодежный туризм. Свое мнение музыкант выразил в стихотворной форме.

«Что может быть еще нелепей,

Чем господдержка субкультур?

Чиновник, как всегда, неловок,

Ему что пати, что парад.

Ждем конкурс гос-татуировок

И присуждения наград»,-

высказался Сергей Шнуров в своем инстаграме, комментируя конкурс рэперов, объявленный председателем комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым.

Шнуров в стихах также сравнил российских депутатов с древним царем Мидасом, который превращал в золото все, к чему прикасался. Сравнение оказалось не в пользу депутатов – у них не в золото превращается, считает Шнуров.