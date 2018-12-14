Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс
14 декабря 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал объявленный Госдумой конкурс рэперов, призванный пропагандировать молодежный туризм. Свое мнение музыкант выразил в стихотворной форме.
«Что может быть еще нелепей,
Чем господдержка субкультур?
Чиновник, как всегда, неловок,
Ему что пати, что парад.
Ждем конкурс гос-татуировок
И присуждения наград»,-
высказался Сергей Шнуров в своем инстаграме, комментируя конкурс рэперов, объявленный председателем комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым.
Шнуров в стихах также сравнил российских депутатов с древним царем Мидасом, который превращал в золото все, к чему прикасался. Сравнение оказалось не в пользу депутатов – у них не в золото превращается, считает Шнуров.