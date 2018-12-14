Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках

Известный артист Максим Галкин показал, как он вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой проводит время, катаясь на санках. Мужчина почти все свое свободное время уделяет детям и развлекает их, как может.

На новой видеозаписи можно увидеть, как Максим, Гарри и Лиза, тепло одетые, находятся на вершине холма. Мужская часть семьи готовится к спуску, а румяная девочка подталкивает их к краю.

После этого можно увидеть, как санки довольно быстро едут вниз, а мальчик при этом распевает веселую песенку.

Следующий кадр демонстрирует Лизу, которая сообщает, что "если любишь кататься, люби и саночки возить".

Поклонники пришли в восторг от зимних развлечений, которые Галкин устраивает для своих детей. По мнению многих, артист является прекрасным отцом.