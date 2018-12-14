Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

Муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхакова раскрыл секрет стройной фигуры певицы. Кто бы мог подумать, что невероятно стройная Полина когда-то была пышечкой с круглыми щечками.

Певица сильно поправлялась после рождения первого ребенка - сына Андрея и серьезно боролась с весом. Сейчас рядом с Полиной мужчина, способный приготовить для любимой жены полезное и легкое блюдо. Исхаков записал шутливое видео, как готовит ужин для Гагариной.

Надо отметить, что после рождения второго ребенка - дочки Мии, проблем с весом у певицы не возникло. После родов Гагарина быстро пришла в идеальную форму. Помогли правильное питание и активные занятия спортом. И звезда смело выкладывала фото в бикини.