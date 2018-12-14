Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову положили в больницу

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова оказалась на больничной койке. Пару дней назад 18-летняя девушка делилась в Инстаграм, что ей предстоит операция. Но Ольга простудилась. Как правило, оперативное вмешательство в таких случаях переносят до выздоровления.

Но в Инстаграм появились фото из больничной палаты. Оля не называет свой диагноз, но посетовала, что ей плохо. "Не хочу драматизировать, но мне очень плохо..." — пожаловалась девушка.

Лариса Гузеева не любит вторжения в частную жизнь. Она не комментирует болезнь дочери. Хотя наверняка, находится рядом с ребенком. Для Гузеевой, как она всегда говорит, самое главное в жизни - ее дети и родные.