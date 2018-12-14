Актриса Анастасия Макеева перед Новым годом сделала подтяжку лица

Известная российская актриса Анастасия Макеева перед Новым годом решила стать еще моложе и красивее. Артистка сделала у косметолога подтяжку лица, которая проводится безоперационным методом.

36-летняя Анастасия отметила, что не хочет обращаться к пластическим хирургам, пока есть возможность поддерживать внешность при помощи косметологии. Актриса не постеснялась и опубликовала видеозапись из кабинета специалиста, предупредив, однако, что слабонервным ролик лучше не смотреть – в нем присутствуют шприцы и иглы.

Макеева отметила, что уже не в первый раз устанавливает в лицо особые нити и по-прежнему выглядит юной и свежей. Она планирует до последнего оттягивать момент хирургического вмешательства.