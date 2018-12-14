Вера Брежнева смело опубликовала откровенное фото

Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра", супруга музыкального продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева смело опубликовала фото без макияжа, с растрепанными волосами и в топике.

Басков и Брежнева "засветились" во вселенной Marvel

У 36-летней Веры Брежевой две дочери, старшей Соне - 17 лет, а младшей Саре - девять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)13 Дек 2018 в 8:03 PST

Звезда шоу-бизнеса выглядит так шикарно, что может без стеснения выкладывать фотографии в соцсетях без прикрас, - сообщает teleprogramma.pro.

"Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой", — подписала откровенное фото Брежнева. Поклонники восхитились естественной красотой артистки. Некоторые пользователи соцсети отметили, что ей не дашь больше 20 лет.

Но не все так просто. Вера постоянно борется за свою красоту. Она правильно питается и тренирует свое тело. Так после 15 часов Брежнева вообще не есть углеводы.

Дочки певицы унаследовали красоту мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)25 Ноя 2018 в 10:09 PST

А она, кстати, очень похожа на свою маму. Мать Брежневой воспитала четырех дочек и сейчас выглядит шикарно.