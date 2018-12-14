Музыкант-гитарист Виктор Зинчук опубликовал видео после ДТП
14 декабря 2018, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский музыкант-гитарист Виктор Зинчук опубликовал видео в Instagram после дорожно-транспортного происшествия. Артист пострадал. На лице его видны синяки. Зинчук с трудом говорит.
По его словам, у него сотрясение мозга и разные ушибы. Авария произошла в Московской области. Гитариста госпитализировали в больницу подмосковного города Пушкино. Музыкант, для которого самое главное в жизни работа, предупредил своих поклонников об отмене ближайших концертов.
И еще 60-летний Виктор Зинчук предупредил автомобилистов о заснеженных дорогах и призвал ездить аккуратно, не превышать скорость, соблюдать правила дорожного движения. Судя по видео, автомобиль, в котором находился гитарист, врезался в столб.
"Виктор, желаю Вам здоровья! Вы такой светлый человек, Господь обязательно поможет поправиться быстрее. Мысленно с Вами!" - сочувствуют гитаристу поклонники. Будем надеяться на скорейшее выздоровление артиста.
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