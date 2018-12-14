Музыкант-гитарист Виктор Зинчук опубликовал видео после ДТП

Знаменитый российский музыкант-гитарист Виктор Зинчук опубликовал видео в Instagram после дорожно-транспортного происшествия. Артист пострадал. На лице его видны синяки. Зинчук с трудом говорит.

По его словам, у него сотрясение мозга и разные ушибы. Авария произошла в Московской области. Гитариста госпитализировали в больницу подмосковного города Пушкино. Музыкант, для которого самое главное в жизни работа, предупредил своих поклонников об отмене ближайших концертов.

И еще 60-летний Виктор Зинчук предупредил автомобилистов о заснеженных дорогах и призвал ездить аккуратно, не превышать скорость, соблюдать правила дорожного движения. Судя по видео, автомобиль, в котором находился гитарист, врезался в столб.

"Виктор, желаю Вам здоровья! Вы такой светлый человек, Господь обязательно поможет поправиться быстрее. Мысленно с Вами!" - сочувствуют гитаристу поклонники. Будем надеяться на скорейшее выздоровление артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Зинчук (@viktor_zinchuk)13 Дек 2018 в 11:18 PST