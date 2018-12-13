Всемирно известная актриса, звезда фильма "Пираты Карибского моря" Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи. Торжественная церемония вручения награды состоялась в четверг, 12 декабря.

Известно, что Найтли была удостоена Ордена за свою театральную и благотворительную деятельность. Как сообщается на официальной страничке Букингемского дворца в социальной сети Twitter, награду Кире вручил принц Уэльский Чарльз.

Для важного мероприятия актриса выбрала светлый твидовый костюм, белую рубашку, элегантную шляпку и закрытые бежевые туфли. Поддержать Киру Найтли приехали ее отец, мать и супруг-музыкант. Последний, кстати, нарушил протокол церемонии и не надел галстук.