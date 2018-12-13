Всемирно известная российская модель Наталья Водянова поразила своих поклонников снимком в "царском" наряде. Знаменитость в последнее время часто балует подписчиков красивыми фотографиями в социальной сети.

На новом фото можно увидеть Наталью в роскошном платье, напоминающем сари. Юбка и топ выполнены из светлой сверкающей ткани с цветочным рисунком. Сверху Водянова надела накидку нежно-розового цвета с переливающимися краями. Образ модель дополнила крупным кольцом, деликатной укладкой и макияжем в пастельных тонах.

Поклонники пришли в восторг, увидев Наталью в образе "царицы". Они отметили, что идеальная осанка Водяновой и роскошный наряд делают из нее настоящую королеву.