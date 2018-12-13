Ксения Бородина показала, как ее 3-летняя дочь ходит в туфлях на шпильках

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками забавной видеозаписью, на которой запечатлена ее трехлетняя дочка Тея. Малышка надела мамины туфли на шпильках и устроила настоящее "дефиле".

На видео можно увидеть, как Тея в нарядном золотистом платье и цветных колготках семенит в ярко-розовых лодочках своей звездной мамы. Девочке не всегда удается ровно идти на шпильках, однако она не сдается, следует дальше и радостно улыбается в камеру.

Подписчики Бородиной заметили, что Тея стала очень похожа на Ксению. Многие уверены, что дочка телеведущей будет настоящей модницей, когда подрастет.