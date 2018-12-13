Телеведущая Юлия Меньшова честно рассказала поклонникам о своих недостатках

Известная российская телеведущая Юлия Меньшова является довольно активным пользователем социальных сетей. На днях знаменитость решила честно рассказать подписчикам о своих главных недостатках.

Юлия призналась, что очень плохо бегает, не умеет отжиматься и не способна залезть по канату. "Я очень слабенькая физически", – уточнила телеведущая. Кроме того, Меньшова отметила, что плохо говорит на иностранных языках и не слишком хорошо танцует. Более того, оказалось, что в школе она не могла чертить.

Зато среди "плюсов" Юлия Меньшова назвала свои достижения в качестве жены и матери, однако оговорилась, что речь идет исключительно о вложенных силах и стараниях, а не о конечном результате.