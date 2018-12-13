Экс-супруга Краско поведала об истинных причинах развода

Экс-супруга известного актера Иван Краско Наталья Шевель после относительно недавнего развода с мужем рассказала в откровенном интервью о настоящих причинах, разрушивших их с Иваном брак.

Как сообщила Шевель в беседе с изданием "Коллекция. Караван историй", одной из причин стал сложный характер супруга, давившего на девушку своим опытом и возрастом (напомним, Иван старше Натальи на 60 лет).

Однако, камнем преткновения в отношениях между супругами, безусловно, стали его нежные и трепетные отношения с бывшей женой. Шевель уходила из дома, арт-директор Краско уговаривал ее вернуться.

По словам Натальи, он советовал ей подумать о здоровье мужа, уверяя, что тот переживает, но не подает виду. И если вдруг у Краско случится сердечный приступ, то девушка будет в этом виновата.

Она же чувствовала себя маленькой, неопытной и униженной. Какое-то время Наталья надеялась наладить отношения с супругом, "подобрать к нему ключик". Но, по собственному ее признанию, "чуда не произошло".