Агутин начал готовить царский подарок любимой жене Анжелике Варум к юбилею

Музыкант Леонид Агутин отметил важный юбилей в этом году, а его супруге певице Анжелике Варум 50 лет исполнится в мае будущего года. Агутин уже озаботился подарком для жены, с которой они живут вместе более 20 лет. Анжелика Варум зажгла на юбилее своего мужа Агутина

В СМИ пишут, что Агутин подарит Анжелике загородный дом. Скорее всего загородный, все хотят жить на свежем воздухе. Агутин не стал раскрывать все детали, какой будет особняк, строится ли он по его проекту, или он приобрел уже готовый дворец.

Анжелика Варум всегда радует своего мужа. Во-первых, она выглядит шикарно. И умеет прекрасно готовить и супчики, и другие блюда.

Варум ответственно готовилась к юбилею Леонида в этом году. В итоге застолья прошли душевно, и юбилейные концерты успешно. А своим подарком певица безумно порадовала мужа. Варум подарила Агутину дорогущий статусный автомобиль Maserati.

У многих коллег и друзей Леонида Агутина и Анжелики Варум имеются загородные дома.

Так Григорий Лепс возвел стильный дом в ближайшем Подмосковье и оборудовал в нем студию звукозаписи.

Перед рождением первенца дом за городом построили супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Кстати, пары в свое время были очень дружны. Частенько на одной сцене выступали дуэты Агутин - Варум и Пресняков-Подольская. Но почему -то на юбилейных концертах Леонида Агутина Преснякова-младшего не было.