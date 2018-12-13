Виктория Лопырева показала первое фото с беременным животиком

Одна из самых красивых россиянок, модель и телеведущая Виктория Лопырева подтвердила слухи о беременности. В последнее время Лопырева живет в Дубае на частной вилле, и в Москве на светских вечеринках не появляется.

Виктория Лопырева подтвердила, что ждет ребенка

Сообщения о беременности Лопыревой появились осенью, но она не комментировала информацию СМИ, а в Инстаграм размещала свои старые фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)11 Дек 2018 в 1:49 PST

Даже Николай Басков, с которым Вика якобы хотела сыграть свадьбу, не знал о беременности подруги. Лопырева решила не томить своих подписчиков, не вводить в заблуждение и показала "беременное фото". Будущая мама сейчас выглядит шикарно. Поклонники заметили, как красиво выглядит Виктория. Ее осыпали комплиментами: "Красивая какая!!!". И конечно-же заинтересовались, кто счастливчик. О замужестве то Виктория не объявляла.

Жить на вилле в Эмиратах - удовольствие не каждому по карману. В ожидании первенца Лопырева рассказала, что первые месяцы беременности пришлись на чемпионат мира. Она много работала, были постоянные перелеты и разъезды. К счастью, никакого токсикоза не было. В последнее время модель старается отдыхать. Вика намекнула, что ее избранник не из шоу-бизнеса, и человек состоятельный.